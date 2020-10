Covid, crescita inferiore rispetto a marzo «il 2-3% per cento dei lombardi positivo» (Di venerdì 23 ottobre 2020) Giovedì in lombardia si sono registrati gli stessi casi di mercoledì. In provincia di Bergamo 129 infetti e 2 decessi Il professor La Vecchia: «Nonostante tutto l’accelerazione è enormemente inferiore a quella dello scorso marzo». Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Giovedì ina si sono registrati gli stessi casi di mercoledì. In provincia di Bergamo 129 infetti e 2 decessi Il professor La Vecchia: «Nonostante tutto l’accelerazione è enormementea quella dello scorso».

TgLa7 : #Covid: Forte crescita contagi 15.199. I decessi sono 127 - Agenzia_Ansa : #Covid forte crescita dei #contagi in 24 ore 15.199 positivi, ieri erano 10.874. I morti salgono a 127. Balzo dei c… - Tg3web : Con i numeri del covid in continua crescita, in Lombardia sono sotto pressione ospedali e strutture sanitarie. E da… - il_brigante07 : RT @benq_antonio: I numeri non definitivi ma in continua crescita dei #migranti sbarcati positivi al #Covid_19 poi distribuiti nelle region… - LuigiF97101292 : RT @lautomobile_ACI: #ZTL: da oggi l'Area B di @ComuneMI sarà nuovamente sospesa. Un ripensamento, a una settimana dalla riattivazione, dov… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid crescita Covid e scuola. Pellai: "Non può esserci crescita senza rischio" Servizio Informazione Religiosa Eurozona divisa in due: cresce manifattura, anello debole il terziario

Quella manifatturiera si sta godendo la crescita più veloce da inizio 2018 causata del forte aumento dei nuovi ordini per via dell’incremento della domanda globale. L’intensificarsi delle restrizioni ...

Università di Perugia: boom di iscrizioni. Quasi la metà è di fuori regione e la No Tax Area sale a 30mila euro

«una percentuale destinata ad aumentare» perché in molti sono in attesa delle autorizzazioni relative alle norme anti-Covid da parte dei rispettivi governi nazionali. La crescita, poi, ha riguardato ...

Quella manifatturiera si sta godendo la crescita più veloce da inizio 2018 causata del forte aumento dei nuovi ordini per via dell’incremento della domanda globale. L’intensificarsi delle restrizioni ...«una percentuale destinata ad aumentare» perché in molti sono in attesa delle autorizzazioni relative alle norme anti-Covid da parte dei rispettivi governi nazionali. La crescita, poi, ha riguardato ...