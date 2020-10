Coronavirus, Ecdc: “Servono misure immediate” (Di venerdì 23 ottobre 2020) “L’attuale situazione epidemiologica è fonte di seria preoccupazione per il rischio sempre maggiore di trasmissione del virus, e richiede misure immediate di salute pubblica mirate”. Lo scrive il Centro europeo per il Controllo delle Malattie (Ecdc) nell’ultimo aggiornamento del documento di valutazione del rischio Covid appena pubblicato. “L’aumento continuo delle infezioni per tutto il continente è una minaccia grave per la salute pubblica – aggiunge la direttrice del centro Andrea Ammon -, con la maggior parte dei paesi che e’ in una situazione altamente preoccupante“. Il rischio per la popolazione generale, conclude il documento, è alto, mentre per le popolazioni vulnerabili è ‘molto alto’. L’impatto dell’aumento dei casi in tutta la ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 23 ottobre 2020) “L’attuale situazione epidemiologica è fonte di seria preoccupazione per il rischio sempre maggiore di trasmissione del virus, e richiedeimmediate di salute pubblica mirate”. Lo scrive il Centro europeo per il Controllo delle Malattie () nell’ultimo aggiornamento del documento di valutazione del rischio Covid appena pubblicato. “L’aumento continuo delle infezioni per tutto il continente è una minaccia grave per la salute pubblica – aggiunge la direttrice del centro Andrea Ammon -, con la maggior parte dei paesi che e’ in una situazione altamente preoccupante“. Il rischio per la popolazione generale, conclude il documento, è alto, mentre per le popolazioni vulnerabili è ‘molto alto’. L’impatto dell’aumento dei casi in tutta la ...

Pubblicato il secondo aggiornamento del Centro europeo per il controllo delle malattie che misura il livello di rischio degli Stati Ue con una mappa a colori (da verde a rosso). Peggiora l’Italia che ...

Pubblicato il secondo aggiornamento del Centro europeo per il controllo delle malattie che misura il livello di rischio degli Stati Ue con una mappa a colori (da verde a rosso). Peggiora l'Italia che ...