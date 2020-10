Coronavirus, De Luca: «Subito il lockdown nazionale. Altrimenti sarà la Campania a chiudersi» (Di venerdì 23 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (23 ottobre)È troppo tardi. L’Italia si deve chiudere, Altrimenti lo farà la Campania. È quanto afferma il governatore Vincenzo De Luca riferendosi all’aumento dei casi di Coronavirus. Il Presidente della Regione Campania chiede al Governo nazionale il lockdown totale, si legge in una nota dell’Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. «I dati attuali sul contagio rendono inefficace ogni tipo di provvedimento parziale», dice De Luca. «È necessario chiudere tutto, fatte salve le categorie che producono e movimentano beni ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 ottobre 2020)in Italia e nel Mondo: ultime notizie (23 ottobre)È troppo tardi. L’Italia si deve chiudere,lo farà la. È quanto afferma il governatore Vincenzo Deriferendosi all’aumento dei casi di. Il Presidente della Regionechiede al Governoiltotale, si legge in una nota dell’Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. «I dati attuali sul contagio rendono inefficace ogni tipo di provvedimento parziale», dice De. «È necessario chiudere tutto, fatte salve le categorie che producono e movimentano beni ...

fanpage : ?? ULTIM'ORA: Arriva lo stop. La nuova ordinanza del governatore Vincenzo De Luca #COVID__19 - SkyTG24 : Coronavirus Campania, ordinanza De Luca: scuole chiuse da domani fino al 30 ottobre - SkySportMotoGP : ?? 'Massima prudenza nella lotta al coronavirus' @Luca_Marini_97 lancia un messaggio a giovani e meno giovani in mat… - apetrazzuolo : CORONAVIRUS - Campania, De Luca in diretta alle 14:45 su Facebook - napolimagazine : CORONAVIRUS - Campania, De Luca in diretta alle 14:45 su Facebook -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Luca Coronavirus, ultime notizie: De Luca chiede lockdown al Governo, Conte pronto a nuove misure Fanpage.it Lockdown totale, da De Luca ai 100 scienziati: sempre più persone lo chiedono a Conte

De Luca con le ordinanze 79, 80 ... Misure drastiche nei prossimi 2 o 3 giorni per evitare in Italia centinaia di decessi al giorno per Covid-19. Questo è l’appello lanciato da oltre cento scienziati ...

De Luca: "Coronavirus? Serve lockdown, in Campania a breve"

NAPOLI - Il Presidente della Regione Campania chiede al Governo nazionale il lockdown totale. "I dati attuali sul contagio rendono inefficace ogni tipo di provvedimento parziale. È necessario chiudere ...

De Luca con le ordinanze 79, 80 ... Misure drastiche nei prossimi 2 o 3 giorni per evitare in Italia centinaia di decessi al giorno per Covid-19. Questo è l’appello lanciato da oltre cento scienziati ...NAPOLI - Il Presidente della Regione Campania chiede al Governo nazionale il lockdown totale. "I dati attuali sul contagio rendono inefficace ogni tipo di provvedimento parziale. È necessario chiudere ...