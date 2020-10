Coprifuoco Roma, quali piazze saranno ‘chiuse’ al pubblico (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il Lazio è la terza regione italiana ad aver adotatto il Coprifuoco. A partire da venerdì 23 ottobre, da mezzanotte alle cinque del mattino, gli spostamenti saranno consentiti solo per motivi d’urgenza come lavoro e salute. Torna anche l’autocertificazione, unico lasciapassare per gli spostamenti notturni. Così anche Roma si prepara a disporre le nuove misure anti contagio, che prevedono la chiusura al pubblico di diverse piazze prese d’assalto, soprattutto nel fine settimana, da giovani e turisti. I luoghi della movida saranno delimitati fisicamente con delle transenne permettendo il passaggio solo a residenti e a chi è diretto nei locali della zona. Ad annunciarlo, a Sky TG24, è stato il prefetto di Roma Matteo ... Leggi su italiasera (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il Lazio è la terza regione italiana ad aver adotatto il. A partire da venerdì 23 ottobre, da mezzanotte alle cinque del mattino, gli spostamenticonsentiti solo per motivi d’urgenza come lavoro e salute. Torna anche l’autocertificazione, unico lasciapassare per gli spostamenti notturni. Così anchesi prepara a disporre le nuove misure anti contagio, che prevedono la chiusura aldi diverseprese d’assalto, soprattutto nel fine settimana, da giovani e turisti. I luoghi della movidadelimitati fisicamente con delle transenne permettendo il passaggio solo a residenti e a chi è diretto nei locali della zona. Ad annunciarlo, a Sky TG24, è stato il prefetto diMatteo ...

