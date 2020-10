Buon compleanno ‘O Rei’

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Dai successi con il Brasile all’eterna rivalità con Diego Armando Maradona. Ecco chi è Pelé. ROMA – E sono 80! Nuovo traguardo raggiunto da Pelé, il brasiliano considerato uno dei giocatori più forti di sempre. Una lunga carriera nel mondo del calcio che lo ha visto conquistare tre Mondiali, il Pallone d’Oro del secolo e quello onorario. Andiamo a ripercorrere la carriera dell’ex attaccante carioca. Chi è Pelé, la carriera dell’attaccante brasiliano Nato a Tries Coracoes il 23 ottobre 1940, Edson Arantes do Nascimiento ‘Pelé’, ha iniziato a giocare a calcio sin da piccolo su suggerimento del padre, ex calciatore. Una carriera iniziata dal basso per il brasiliano, tanto da giocare inizialmente con un calzino o degli stracci riempiti con carta per la mancanza del pallone. Le ...

ScuderiaFerrari : Buon compleanno Campione! Oggi più che mai, #ForzaAlex - FBiasin : Buon compleanno Alex. #Zanardi - 01Distribution : Impossibile separare il suo volto dal cinema. Dopo la Coppa Volpi per #MartinEden, arriva presto in sala nel perso… - bpkeof_UNTD : Buon compleanno a questo amorinooooo???? - angelazoppo : RT @CIPnotizie: Un buon compleanno ad Alex che sta ancora combattendo la sua battaglia più importante. #ForzaAlex sei sempre nei nostri pen… -

Ultime Notizie dalla rete : Buon compleanno

SettimanaSport.com

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...GLI AUGURI SOCIAL E oggi per il suo compleanno sui social sono tanti i pensieri per lui. «Un giorno speciale per un uomo speciale. Tutti noi facciamo il tifo per te: buon compleanno Alex», si legge ...