Bundesliga | la DFB apre un profilo Twitter per spiegare le decisioni del Var

(Di venerdì 23 ottobre 2020) La DFB (Federazione calcistica della Germania) ha deciso di rendere ancora più trasparente il rapporto tra i tifosi e il Var, anche allo scopo di far sbocciare un amore che negli anni ha faticato a nascere. La decisione è stata quella di aprire unperogni singolo intervento del Video Assistant Review. Inoltre, quando sarà in corso un silent check, i tifosi con il fiato sospeso potranno ricevere notizie in tempo reale e ricevere chiarezza in merito a quanto sta accadendo.