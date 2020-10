Bonetti | Le chiusure della scuola sono scelte sbagliate e miopi

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Le regioni che hanno sostituito, per le scuole e le università, la didattica in presenza con quella a distanza (DAD) “hanno preso decisioni gravi,. Neconvinta”. Lo ha detto la ministra per la Famiglia e le Pari Opportunità, Elena, intervenendo a “24 mattino” su Radio 24.“Chiudere per prima cosa lami sembra una soluzione che non può reggere né dal punto di vista degli effetti che avrà né dal punto di vista del fatto che il nostro Paese ha bisogno di restituire alla generazione degli studenti occasioni di formazione e di studio” ha aggiunto sottolineando che “rischiamo di perdere intere generazioni dal punto di vista dell’apprendimento. I ragazzi avranno dei ...