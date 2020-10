Benevento, Vigorito: “Siamo piccoli, ma cresceremo. Contro il Napoli daremo il massimo” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, intervenuto a ‘Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato del derby campano Contro il Napoli che andrà in scena domenica pomeriggio: “Noi siamo piccoli ma cresceremo. Proveremo a dare il massimo Contro il Napoli. Le tifoserie di Benevento e Napoli hanno sempre avuto tante simpatie l’uno per l’altra. Molti napoletani simpatizzano per il Benevento, e la cosa è reciproca. Questo è il bello del calcio. Io continuo a sottolineare il grande trasporto che c’è tra le due tifoserie, che io mi auguro possa esserci sempre. Io sono amante del calcio. Speriamo che vinca il migliore. Questo campionato ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il presidente del, Oreste, intervenuto a ‘Radio Kiss Kiss, ha parlato del derby campanoilche andrà in scena domenica pomeriggio: “Noi siamoma. Proveremo a dare il massimoil. Le tifoserie dihanno sempre avuto tante simpatie l’uno per l’altra. Molti napoletani simpatizzano per il, e la cosa è reciproca. Questo è il bello del calcio. Io continuo a sottolineare il grande trasporto che c’è tra le due tifoserie, che io mi auguro possa esserci sempre. Io sono amante del calcio. Speriamo che vinca il migliore. Questo campionato ...

