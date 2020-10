Basket | Champions League 2020-2021 | in dubbio la partenza di Brindisi per la Spagna

Leggi su oasport

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Si avvicina l’esordio nellaballdella Happy Casa. I pugliesi sono attesi mercoledì sera (ore 20.30) a Burgos dai campioni in carica del San Pablo, ma laverso ladella squadra di coach Vitucci è ancora in fortissimo, visto che i padroni di casa sono stati colpiti da alcuni casi di positività al Covid-19 tra giocatori e staff. A confermalo è stato il Presidente di, Fernando Marino, in un’intervista al Corriere del Mezzogiorno: “La situazione non è certamente facile. Dovremo sostenere un doppio stress per gli impegni sul parquet e per quei momenti di apprensione che andremo ad affrontare. Non ...