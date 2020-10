Bari, chiuso il reparto di rianimazione al Di Venere di Carbonara, positiva al virus una paziente, sospesi ricoveri e personale in quarantena (Di venerdì 23 ottobre 2020) Una donna ricoverata già da qualche giorno è risultata essere positiva dopo essere aver fatto tre tamponi tutti negativi. La donna era stata sottoposta a tampone subito dopo il ricovero e doveva subire un delicato intervento di Neurochirurgia. Dopo quattro giorni dal ricovero, come per prassi prima di un intervento chirurgico, è stata sottoposta a un nuovo tampone che è risultato essere positivo. La direzione dell’Asl Bari ha deciso, come previsto da protocollo, di chiudere il reparto di rianimazione, isolare gli altri pazienti e predisporre la quarantena per il personale. Gli altri tre ricoverati nel reparto di rianimazione risultano essere al momento tutti negativi. Leggi su baritalianews (Di venerdì 23 ottobre 2020) Una donna ricoverata già da qualche giorno è risultata esseredopo essere aver fatto tre tamponi tutti negativi. La donna era stata sottoposta a tampone subito dopo il ricovero e doveva subire un delicato intervento di Neurochirurgia. Dopo quattro giorni dal ricovero, come per prassi prima di un intervento chirurgico, è stata sottoposta a un nuovo tampone che è risultato essere positivo. La direzione dell’Aslha deciso, come previsto da protocollo, di chiudere ildi, isolare gli altri pazienti e predisporre laper il. Gli altri tre ricoverati neldirisultano essere al momento tutti negativi.

