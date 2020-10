Ballando con le stelle, Elisa Isoardi infortunata partecipa lo stesso: «Farà la sua esibizione, siamo ottimisti» (Di venerdì 23 ottobre 2020) Elisa Isoardi infortunata parteciparà lo stesso a “Ballando con le stelle”: «Farà la sua esibizione, siamo ottimisti». La conduttrice è infortunata, ha una caviglia fasciata e i medici le hanno raccomandato assoluto riposo, ma sembra che parteciperà lo stesso al programma condotto da Milly Carlucci. Relativamente al suo caso infatti fonti vicine al programma Rai hanno confidato all’Adnkronos che “Elisa Isoardi farà comunque la sua esibizione, siamo ottimisti e speriamo che riesca a sostenere la prova. Facciamo il tifo per ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 23 ottobre 2020)rà loa “con le”: «Farà la sua». La conduttrice è, ha una caviglia fasciata e i medici le hanno raccomandato assoluto riposo, ma sembra che parteciperà loal programma condotto da Milly Carlucci. Relativamente al suo caso infatti fonti vicine al programma Rai hanno confidato all’Adnkronos che “farà comunque la suae speriamo che riesca a sostenere la prova. Facciamo il tifo per ...

