Alpinismo lecchese in lutto per la scomparsa del dottor Sandro Liati

Ultime Notizie dalla rete : Alpinismo lecchese

Il Giorno

L’alpinismo lecchese è in lutto per la scomparsa del dottor Sandro Liati, protagonista di tante storiche spedizioni partite da Lecco alla conquista delle montagne più belle del mondo. Lecco, 23 ...L’alpinismo lecchese è in lutto per la scomparsa del dottor Sandro Liati, protagonista di tante storiche spedizioni partite da Lecco alla conquista delle montagne più belle del mondo. Liati ha lavorat ...