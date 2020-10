Spaccio in città, individuati e multati due soggetti trovati con marijuana ed eroina (Di giovedì 22 ottobre 2020) Continua l'attività di controllo da parte della Polizia locale contro il fenomeno dello Spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti in città, con interventi che hanno portato all'individuazione di ... Leggi su vicenzatoday (Di giovedì 22 ottobre 2020) Continua l'attività di controllo da parte della Polizia locale contro il fenomeno delloe del consumo di sostanze stupefacenti in città, con interventi che hanno portato all'individuazione di ...

PrimoPianoMolis : Lotta allo spaccio, fondamentali le segnalazioni dei cittadini - GazzettaDelSud : #Catanzaro, controlli #antidroga nella zona sud della città: arrestato un 27enne per spaccio - ilbassanese : Spaccio in città, individuati e multati due soggetti trovati con marijuana ed eroina - TViweb : Post Edited: Spaccio di eroina e marijuana: interventi in borghese in città, due ‘beccati’ - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! Spaccio di eroina e marijuana: interventi in borghese in città, -

Ultime Notizie dalla rete : Spaccio città Taranto, spaccio in Città vecchia: due denunce dei Falchi Corriere di Taranto