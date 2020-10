Scarica qui il modulo di Autocertificazione per Regioni con coprifuoco (Di giovedì 22 ottobre 2020) Pubblicato sul sito del Viminale il nuovo modello di Autocertificazione che servirà ai cittadini della Campania, Lazio, Lombardia, Liguria e Piemonte, dove è stato disposto il coprifuoco. Scarica qui il modulo di AutocertificazioneDownload In Lombardia in coprifuoco scatta da oggi, dalle 23 alle 5.In Campania dal 23 ottobre, su tutto il territorio regionale, vietati spostamenti interprovinciali senza valido motivo, tipo esigenze lavorative o di salute, scolastiche o di natura familiare e altri comprovati motivi d’urgenza L’autodichiarazione può essere fornita anche dagli operatori di polizia e può essere compilata direttamente al momento del controllo. Il documento va compilato volta per volta, e va consegnata alle forze ... Leggi su udine20 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Pubblicato sul sito del Viminale il nuovo modello diche servirà ai cittadini della Campania, Lazio, Lombardia, Liguria e Piemonte, dove è stato disposto ilqui ildiDownload In Lombardia inscatta da oggi, dalle 23 alle 5.In Campania dal 23 ottobre, su tutto il territorio regionale, vietati spostamenti interprovinciali senza valido motivo, tipo esigenze lavorative o di salute, scolastiche o di natura familiare e altri comprovati motivi d’urgenza L’autodichiarazione può essere fornita anche dagli operatori di polizia e può essere compilata direttamente al momento del controllo. Il documento va compilato volta per volta, e va consegnata alle forze ...

