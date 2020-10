Sardegna verso lockdown di 15 giorni | l' ordinanza entro il weekend

(Di giovedì 22 ottobre 2020)24, massimo 48 ore, il presidente della RegioneChristian Solinas dovrebbe adottare i provvedimenti annunciati ieri per frenare la salita della curva dei contagi, e cioè uno 'Stop&Go' ...

Lockdown sempre più probabile in Sardegna. In arrivo uno stop & go di 15 giorni alle principali attività commerciali e alla chiusura di porti e aeroporti. Oggi il confronto tra il presidente Solinas e ...Sardegna verso secondo lockdown L’ordinanza dovrebbe giungere nel gito di ventiquattro o al massimo quarantotto ore. Dopo l’aumento dei casi positivi che sta facendo andare il tilt le strutture ...