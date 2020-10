Renoir | Utrillo | De Chirico | Campigli e Ernst | Christie’s di Parigi mette all’asta 5 opere per l’Istituto Mario Negri

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Arte e scienza uniscono le forze per contrastare il Covid-19 e così cinquedi, Dee Maxil 23 ottobre saranno vendute dalla più grande casa d’aste al mondo, la Christie’s di, per sostenere l’istituto di ricerche farmacologiche, il cui lavoro è stato fondamentale per affrontare l’attuale emergenza sanitaria. Lesono parte della donazione di una filantropa che con grande generosità ha reso possibile quest’iniziativa. L’aiuto alè essenziale per perre all’istituto di trovare delle risposte all’attuale ...