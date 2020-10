Phisikk du role – Quello di papa Francesco è davvero uno strappo?

Leggi su formiche

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Chi pensa ancora che le pasono come pietre e che recano un’anima esclusiva ed irrevocabile, dovrà farsene una ragione: la parola trasfigurata dai media non è più come pietra. Piuttosto un pizzico di cera pongo, modellabile a misura di chi le riceve, secondo il gradimento, mentre solo un’eco gracilissima del senso originario si trascina fino a noi. Prendiamo l’intervista disui gay, peraltro diffusa a mesi di distanza ma deflagrata sui media in queste ore. La lettura “politicista” che se ne fa è quella di un’apertura ai matrimoni omosessuali, alle unioni civili, alla genitorialità surrogata. Quando, invece, l’accento di Bergoglio, ben lontano da ognidottrinale, è posto a caratteri cubitali sul valore della ...