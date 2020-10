Neonato lasciato sei ore nella cella frigorifera di un obitorio: è ancora vivo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il piccolo è sopravvissuto miracolosamente all’errore commesso all’interno dell’ospedale: dopo sei ore dentro la cella frigorifera dell’obitorio, il pianto disperato e la scoperta. Il bambino era stato dichiarato erroneamente morto dopo la nascita, avvenuta alla 23esima settimana. Sei ore al buio e al freddo all’interno di una cella frigorifera di un obitorio. E’ stata questa … L'articolo Neonato lasciato sei ore nella cella frigorifera di un obitorio: è ancora vivo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il piccolo è sopravvissuto miracolosamente all’errore commesso all’interno dell’ospedale: dopo sei ore dentro ladell’, il pianto disperato e la scoperta. Il bambino era stato dichiarato erroneamente morto dopo la nascita, avvenuta alla 23esima settimana. Sei ore al buio e al freddo all’interno di unadi un. E’ stata questa … L'articolosei oredi un: èproviene da www.meteoweek.com.

