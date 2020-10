Mancini polemico sui social | “Dove hai preso il virus?” “Al telegiornale”

Leggi su sportface

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Immagine polemica quella postata da Robertosulle sue storie di Instagram. Il commissario tecnico della Nazionale Italiana ha messo una vignetta in cui l’infermiere chiede al paziente in ospedale: “Hai idea di come ti sei ammalato?”. “Guardando i telegiornali” – è la risposta del paziente. Una stoccata che non lascia spazio a interpretazioni quella di, che già nelle scorse settimane aveva detto di mantenere la calma riguardo alla situazione Covid.