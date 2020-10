John Travolta, grave lutto dopo quello della moglie: addio al nipote Sam Jr. (Di giovedì 22 ottobre 2020) Altro grave lutto per John Travolta. Solo qualche mese fa l’attore aveva perso sua moglie Kelly Preston. Ne aveva dato il triste annuncio sui social: “È con un cuore molto pesante che vi informo che la mia bellissima moglie Kelly ha perso la sua battaglia di due anni con il cancro al seno”. Si erano conosciuti sul set “The Experts” per poi sposarsi nel 1991. I due hanno avuto tre figli: Jett, Ella e Bejamin. Purtroppo Jett è scomparso all’età di 16 anni. John Travolta ha vissuto dei momenti davvero terribili e purtroppo si è aggiunta un’altra grave perdita in famiglia. A distanza di pochi mesi dalla ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 22 ottobre 2020) Altroper. Solo qualche mese fa l’attore aveva perso suaKelly Preston. Ne aveva dato il triste annuncio sui social: “&E; con un cuore molto pesante che vi informo che la mia bellissimaKelly ha perso la sua battaglia di due anni con il cancro al seno”. Si erano conosciuti sul set “The Experts” per poi sposarsi nel 1991. I due hanno avuto tre figli: Jett, Ella e Bejamin. Purtroppo Jett &e; scomparso all’et&a; di 16 anni.ha vissuto dei momenti davvero terribili e purtroppo si &e; aggiunta un’altraperdita in famiglia. A distanza di pochi mesi dalla ...

