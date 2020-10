Inter | infortunio Sanchez | il report medico e i tempi di recupero

Leggi su mediagol

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Dopo il pareggio maturato in Champions League, ora l'dovrà fare i conti con l'di Alexis-Borussia Monchengladbach, Conte: “Non è stato un passo falso, l’assenza di Hakimi ci ha penalizzato”L'esperto attaccante cileno, schierato da Antonio Conte nell'undici titolare in occasione della sfida contro il Borussia Monchengladbach, si è visto costretto a lasciare il terreno di gioco dopo i primi 45 minuti di gioco, sostituito da Lautaro Martinez. Una vera e propria tegola per il tecnico nerazzurro, che nella giornata di ieri aveva perso anche Achraf Hakimi, risultato positivo al Coronavirus.Questa mattina, dunque, la società meneghina ha comunicato, attraverso il proprio profilo Twitter, le condizioni del giocatore. Nel ...