Il Paradiso delle Signore, oggi 22 ottobre: Salvatore chiede scusa a Laura (Di giovedì 22 ottobre 2020) Trama e anticipazioni Il Paradiso delle Signore puntata di oggi: Salvatore decide di chiedere perdono a Laura. Ma la Venere è davvero molto arrabbiata con il ragazzo e non sa se accettare le sue scuse. Prova d'amore di Armando nei confronti di Agnese che non passa innoservata: il capo magazziniere decide di non portare più la fede nuziale. Torna l'appuntamento quotidiano con la soap opera Il Paradiso delle Signore

