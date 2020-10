Il dialogo necessario con le forze sociali (Di giovedì 22 ottobre 2020) L’economia italiana ha bisogno di un cambio di passo per “raddrizzare” scelte che forse avrebbero dovuto essere meglio ponderate in estate, per immaginare un piano d’azione più solido, in vista di una probabile seconda ondata Covid L’emergenza ha posto problemi enormi difficili da fronteggiare. I sindacati hanno posto la giusta priorità: la sicurezza sul lavoro. Inoltre, hanno ottenuto che la disoccupazione non degenerasse. Sta ora al Governo ed alle forze riformiste agire per non spingere il problema della occupazione nella palude dell’assistenzialismo. C’era e c’è ancora la necessità di fare sistema per reggere alla pandemia, la politica deve dialogare con le forze sociali. Il governo le ascolta ma non le ha coinvolte effettivamente. Occorre ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 22 ottobre 2020) L’economia italiana ha bisogno di un cambio di passo per “raddrizzare” scelte che forse avrebbero dovuto essere meglio ponderate in estate, per immaginare un piano d’azione più solido, in vista di una probabile seconda ondata Covid L’emergenza ha posto problemi enormi difficili da fronteggiare. I sindacati hanno posto la giusta priorità: la sicurezza sul lavoro. Inoltre, hanno ottenuto che la disoccupazione non degenerasse. Sta ora al Governo ed alleriformiste agire per non spingere il problema della occupazione nella palude dell’assistenzialismo. C’era e c’è ancora la necessità di fare sistema per reggere alla pandemia, la politica deve dialogare con le. Il governo le ascolta ma non le ha coinvolte effettivamente. Occorre ...

Ultime Notizie dalla rete : dialogo necessario Stato e Regioni dialogo necessario da 50 anni. Intervista a Roberto Zaccaria articolo21 Stato e Regioni dialogo necessario da 50 anni. Intervista a Roberto Zaccaria

L’emergenza della pandemia richiede una collaborazione fra Enti. Ne abbiamo parlato con il giurista Roberto Zaccaria Cinquant’anni fa una legge dello Stato favoriva la nascita delle Regioni a ...

