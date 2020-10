Gattina di quattro mesi scuoiata viva a Treviso | “Mai visto nessun animale in uno stato simile” I carabinieri cercano il responsabile

(Di giovedì 22 ottobre 2020) “In oltre trent’anni di carriera hocentinaia di animali vittime di incidenti, mao in unosimile”. Parole della dottoressa Donatella Cancelli, direttore sanitario della clinica veterinaria Strada Ovest di, colei che ha dovuto praticare l’eutanasia alla poveradiritrovata in strada completamente. Il ritrovamento casuale, compiuto da un uomo che stava passeggiando, è avvenuto a Casale sul Sile (). Nonostante la chiamata immediata e l’arrivo dei veterinari dell’Asl per la piccola micina non c’ènulla da fare. La dottoressa Cancelli ha inviato una segnalazione al sindaco e ai ...

