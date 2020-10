Formula 1 - Grosjean e Magnussen lasciano la Haas (Di giovedì 22 ottobre 2020) Kevin Magnussen e Romain Grosjean lasceranno la Haas al termine di questa stagione. Lo ha annunciato il team americano con un comunicato stampa, confermando le tante voci che da mesi circolavano sul potenziale cambio di formazione, alla luce dei risultati deludenti di quest'anno.Un lustro di alti e bassi. La collaborazione tra Grosjean e la Haas è iniziata nel 2016, con il francese che ha conquistato un sesto posto al debutto del team in Formula 1, a cui è seguito un quinto posto alla gara successiva del Bahrain. I rapporti però si sono incrinati nel tempo, con Romain in forte difficoltà. Le sue comunicazioni via radio con il suo ingegnere hanno fatto trapelare più di un semplice disagio in queste ultime gare e il team principal, Gunther Steiner, aveva ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 22 ottobre 2020) Kevine Romainlasceranno laal termine di questa stagione. Lo ha annunciato il team americano con un comunicato stampa, confermando le tante voci che da mesi circolavano sul potenziale cambio di formazione, alla luce dei risultati deludenti di quest'anno.Un lustro di alti e bassi. La collaborazione trae laè iniziata nel 2016, con il francese che ha conquistato un sesto posto al debutto del team in1, a cui è seguito un quinto posto alla gara successiva del Bahrain. I rapporti però si sono incrinati nel tempo, con Romain in forte difficoltà. Le sue comunicazioni via radio con il suo ingegnere hanno fatto trapelare più di un semplice disagio in queste ultime gare e il team principal, Gunther Steiner, aveva ...

LuccittiM : RT @LaStampa: Formula 1: Grosjean e Magnussen dicono addio alla Haas - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: .@F1, #portugalgp, #grosjean e #magnussen salutano la #haas: arriva uno tra #mickschumacher e #giovinazzi - LaStampa : Formula 1: Grosjean e Magnussen dicono addio alla Haas - sportli26181512 : Mick Schumacher in Formula 1 dal 2021: sarà al volante della Haas con Mazepin: Manca ancora l'ufficialità, ma dopo… - Gianludale27 : Dopo tanti anni in Formula 1, sarà strano anche non vedere più Grosjean. Romain è sempre stato un pilota estremamen… -