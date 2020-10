Firenze: il David del Piazzale in rosa per la lotta contro il tumore al seno (Di giovedì 22 ottobre 2020) La lotta contro il umore al seno passa anche da monumeit e luoghi simbolo di Firenze. Da ieri sera, 21 ottobre, anche il David al Piazzale di Michelangelo, il Teatro Puccini, il Mercato delle Cure si illumineranno per una settimana, insieme alle sei porte storiche, al Loggiato degli Innocenti, l'Arno ed altri monumenti fiorentini, per ricordare l'importanza di fare prevenzione Leggi su firenzepost (Di giovedì 22 ottobre 2020) Lail umore alpassa anche da monumeit e luoghi simbolo di. Da ieri sera, 21 ottobre, anche ilaldi Michelangelo, il Teatro Puccini, il Mercato delle Cure si illumineranno per una settimana, insieme alle sei porte storiche, al Loggiato degli Innocenti, l'Arno ed altri monumenti fiorentini, per ricordare l'importanza di fare prevenzione

