F1, GP Portogallo 2020. Vettel: "Entusiasmante correre su un tracciato nuovo" (Di giovedì 22 ottobre 2020) "Il circuito sembra entusiasmante con tanti cambi di pendenza e curve cieche. Ho cercato di trovare qualche on board ma ce ne sono una quantità limitata. Poi sono stato al simulatore e credo che questo mi abbia aiutato a capire da che parte curvare". Lo ha dichiarato Sebastian Vettel, pilota della Ferrari, nella conferenza stampa che apre il weekend del GP del Portogallo di Formula 1. "E' entusiasmante correre su un circuito nuovo, non ho mai gareggiato in Portogallo nella mia carriera; sono felice di essere qui" ha concluso il tedesco.

