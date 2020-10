Da oggi è reato introdurre o avere un telefono in carcere

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Sono in vigore dale norme che prevedono una pena da 1 a 4 anni per chi introduce o detiene telefoni cellulari o dispositivi mobili di comunicazione all`interno di un istituto penitenziario. Come spiega gNews, il quotidiano on line del Ministero della Giustizia, è stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 261 del 21 ottobre 2020 il decreto legge sulle Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all`utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, approvato il 5 ottobre scorso dal Consiglio dei ...