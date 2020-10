Cristiano Ronaldo e il Covid, quando tornerà a giocare con la Juve? Barcellona nel mirino (Di giovedì 22 ottobre 2020) Pollicioni alzati e cranio rasato. Cristiano Ronaldo sfodera su Instagram la solita forma invidiabile e un nuovo look da marine. «Il successo nella vita non si misura da ciò che ottieni, ma dagli ostacoli che superi», il suo messaggio, dove l’ostacolo è ovviamente il Covid. Ieri, a una settimana da Juve-Barcellona, lo staff medico bianconero ha inviato alla Uefa i documenti che certificano l’asintomaticità del giocatore, in quarantena nella sua megavilla in collina. Appena risulterà negativo al test del tampone, la Juve lo comunicherà. Per la Uefa sarà comunque decisivo il tampone a cui CR7 si sottoporrà 24 ore prima del match contro i blaugrana. Cristiano Ronaldo e il ... Leggi su finoallajuve (Di giovedì 22 ottobre 2020) Pollicioni alzati e cranio rasato.sfodera su Instagram la solita forma invidiabile e un nuovo look da marine. «Il successo nella vita non si misura da ciò che ottieni, ma dagli ostacoli che superi», il suo messaggio, dove l’ostacolo è ovviamente il. Ieri, a una settimana da, lo staff medico bianconero ha inviato alla Uefa i documenti che certificano l’asintomaticità del giocatore, in quarantena nella sua megavilla in collina. Appena risulterà negativo al test del tampone, lalo comunicherà. Per la Uefa sarà comunque decisivo il tampone a cui CR7 si sottoporrà 24 ore prima del match contro i blaugrana.e il ...

