Coronavirus, sindacati: 'Nulla di fatto a incontro su cig e licenziamenti' (Di giovedì 22 ottobre 2020) 'Si e' concluso stanotte senza un Nulla di fatto il confronto tra Cgil, Cisl, Uil e il governo, rappresentato dalla ministra del Lavoro Catalfo e dal ministro dell'Economia Gualtieri, sulla proroga ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 22 ottobre 2020) 'Si e' concluso stanotte senza undiil confronto tra Cgil, Cisl, Uil e il governo, rappresentato dalla ministra del Lavoro Catalfo e dal ministro dell'Economia Gualtieri, sulla proroga ...

Con estremo stupore- scrive il Sindacato-abbiamo notizie che le ASL intendono eseguire ... precauzionale dalla scuola di chi manifesta sintomi riconducibili al Covid-19 ed invece si riporta negli ...

"Molto distanti", affermano i sindacati, le posizioni espresse dalle parti. Dopo alcune ore di trattativa, Cgil, Cisl e Uil hanno "valutato insufficiente la proposta del Governo" ed hanno "proposto ...

