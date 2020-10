Come funziona il contratto d’affitto con cedolare secca? (Di giovedì 22 ottobre 2020) Su costi e transizioni monetarie importanti anche a livello sociale, il legislatore può decidere di applicare un regime di imposta minore all’Irpef. Ciò avviene nei contratti di affitto con cedolare secca introdotta nel 2011. Infatti, se per l’inquilino pagare l’affitto è una spesa, per il proprietario è una rendita che verrà tassata con le imposte. Per evitare che succeda ciò, affittuari e proprietari possono stabilire di applicare l’opzione a cedolare secca sul contratto. Nel contratto di affitto, l’opzione si applica con una nota specifica che scrive quanto segue Il locatore dichiara di volersi avvalere della modalità di tassazione sui redditi da locazione di fabbricati prevista dal D.Lgs. n. 23 del ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 22 ottobre 2020) Su costi e transizioni monetarie importanti anche a livello sociale, il legislatore può decidere di applicare un regime di imposta minore all’Irpef. Ciò avviene nei contratti di affitto conintrodotta nel 2011. Infatti, se per l’inquilino pagare l’affitto è una spesa, per il proprietario è una rendita che verrà tassata con le imposte. Per evitare che succeda ciò, affittuari e proprietari possono stabilire di applicare l’opzione asul. Neldi affitto, l’opzione si applica con una nota specifica che scrive quanto segue Il locatore dichiara di volersi avvalere della modalità di tassazione sui redditi da locazione di fabbricati prevista dal D.Lgs. n. 23 del ...

