Calciomercato Inter, colpo low cost in difesa: può arrivare a gennaio (Di giovedì 22 ottobre 2020) L'Inter sta pensando già a rinforzarsi in vista della prossima sessione di mercato invernale. Nel mirino il centrale del Real Madrid. Antonio Conte ama avere tanta qualità e altrettanta quantità di giocatori in rosa. Oltre al colpo per il centrocampo, il sogno resta sempre Kanté del Chelsea, i nerazzurri stanno pensando di rinforzare la retroguardia.

