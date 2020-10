Ballando con le stelle 2020: Elisa Isoardi con le stampelle (video). Esibizione a rischio (Di giovedì 22 ottobre 2020) Isoardi-Todaro Nuova ‘gatta da pelare’ a Ballando con le stelle 2020. A pochi giorni dalla sesta diretta del talent show condotto da Milly Carlucci, la coppia formata da Elisa Isoardi e Raimondo Todaro sta affrontando l’ennesimo imprevisto. La conduttrice piemontese, in gara con il maestro siciliano, rischia infatti di non poter ballare nella prossima puntata, a causa di un infortunio alla caviglia. A dare la notizia è stata la stessa Elisa che, grazie al suo profilo Instagram, ha informato i follower del fatto che si è resa necessaria una “fasciatura allo zinco” per risolvere l’evidente problema alla sua caviglia, venutosi a creare circa un mese fa durante le prove per Ballando. Ieri mattina, le ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 22 ottobre 2020)-Todaro Nuova ‘gatta da pelare’ acon le. A pochi giorni dalla sesta diretta del talent show condotto da Milly Carlucci, la coppia formata dae Raimondo Todaro sta affrontando l’ennesimo imprevisto. La conduttrice piemontese, in gara con il maestro siciliano, rischia infatti di non poter ballare nella prossima puntata, a causa di un infortunio alla caviglia. A dare la notizia è stata la stessache, grazie al suo profilo Instagram, ha informato i follower del fatto che si è resa necessaria una “fasciatura allo zinco” per risolvere l’evidente problema alla sua caviglia, venutosi a creare circa un mese fa durante le prove per. Ieri mattina, le ...

