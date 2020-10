Un partito di Luigi Di Maio otterrebbe quasi il 10% dei consensi (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Non c’è nulla di formale e si tratta solamente di un sondaggio. Ma l’esito della rilevazione effettuata da Lab2101 per La Notizia fotografa una situazione che – nelle dinamiche della politica italiana – offre uno spunto di riflessione interna al Movimento 5 Stelle, con inevitabili riverberi anche all’esterno. L’ipotesi di un partito di Di Maio, infatti, stuzzica (e non poco) l’appetito degli elettori con un risultato che indica una grande incertezza (o consapevolezza, in base al punto di vista), non solo nell’elettorato pentastellato. E non parliamo solamente di numeri, si parla del 9,2%. LEGGI ANCHE > Secondo Di Maio, il risultato dei ballottaggi sono la miglior risposta a Di Battista Una nuova creatura politica guidata dall’attuale Ministro degli Esteri viaggerebbe a ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Non c’è nulla di formale e si tratta solamente di un sondaggio. Ma l’esito della rilevazione effettuata da Lab2101 per La Notizia fotografa una situazione che – nelle dinamiche della politica italiana – offre uno spunto di riflessione interna al Movimento 5 Stelle, con inevitabili riverberi anche all’esterno. L’ipotesi di undi Di, infatti, stuzzica (e non poco) l’appetito degli elettori con un risultato che indica una grande incertezza (o consapevolezza, in base al punto di vista), non solo nell’elettorato pentastellato. E non parliamo solamente di numeri, si parla del 9,2%. LEGGI ANCHE > Secondo Di, il risultato dei ballottaggi sono la miglior risposta a Di Battista Una nuova creatura politica guidata dall’attuale Ministro degli Esteri viaggerebbe a ...

