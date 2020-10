Tumore al seno, il chirurgo Basoccu: 'La ricostruzione mammaria può aiutare a dimenticare la malattia' (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il mese di ottobre è dedicato da tempo alla prevenzione del , una campagna di prevenzione più importante degli altri anni perché 'è il momento di recuperare screening e controlli rinviati a causa ... Leggi su leggo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il mese di ottobre è dedicato da tempo alla prevenzione del , una campagna di prevenzione più importante degli altri anni perché 'è il momento di recuperare screening e controlli rinviati a causa ...

regionetoscana : Screening mammografico fondamentale nella lotta al #tumorealseno. Mai abbassare la guardia, la #prevenzione salva l… - Corriere : Su @7Corriere le foto del premio Pulitzer @lynseyaddario per la campagna di prevenzione del tumore al seno voluta d… - XFactor_Italia : Prima di iniziare, @MarroneEmma ci ricorda che ottobre è il mese della prevenzione per il tumore al seno. ?? Noi di… - SignorelliMario : RT @seimitica_90: Il mese di ottobre è dedicato in tutto il mondo alla lotta contro il tumore al seno, i fondi raccolti con Fabbrica del So… - PampaloniGianni : RT @regionetoscana: Screening mammografico fondamentale nella lotta al #tumorealseno. Mai abbassare la guardia, la #prevenzione salva la vi… -