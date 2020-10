Serie C, girone C: la Ternana travolge il Catania, il Monopoli ferma il Bari. Risultati e classifica (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Sesto turno di Serie C, girone C.Non è sceso in campo il Palermo di Roberto Boscaglia a causa della decisione della Lega Pro che ha accolto l'indicazione dell'ASP e deciso di posticipare il match contro la Turris dopo i numerosi contagi da Covid dei rosanero. Si sono invece disputati i match validi per il turno attuale, si attendono solo le sfide tra Juve Stabia-Cavese e Foggia-Avellino in programma giovedì 22 ottobre. In serata intanto vittoria schiacciante della Ternana che ha surclassato per 3-1 in trasferta il Catania, per gli umbri in rete Partipilo, Raicevic e Defendi; pari senza reti per il Bari che non va oltre lo 0-0 in casa del Monopoli.RisultatiCasertana-Catanzaro 0-0Catania-Ternana ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Sesto turno diC,C.Non è sceso in campo il Palermo di Roberto Boscaglia a causa della decisione della Lega Pro che ha accolto l'indicazione dell'ASP e deciso di posticipare il match contro la Turris dopo i numerosi contagi da Covid dei rosanero. Si sono invece disputati i match validi per il turno attuale, si attendono solo le sfide tra Juve Stabia-Cavese e Foggia-Avellino in programma giovedì 22 ottobre. In serata intanto vittoria schiacciante dellache ha surclassato per 3-1 in trasferta il, per gli umbri in rete Partipilo, Raicevic e Defendi; pari senza reti per ilche non va oltre lo 0-0 in casa delCasertana-Catanzaro 0-0...

WiAnselmo : #SerieC, girone C: la Ternana travolge il Catania, il Monopoli ferma il Bari. Risultati e classifica… - Mediagol : #SerieC, girone C: la Ternana travolge il Catania, il Monopoli ferma il Bari. Risultati e classifica… - ftg_soccer : GOAL! Fiorentino in San Marino Coppa Titano Fiorentino 3-1 Faetano GOAL! Catania in Italy Serie C: Girone C Catania… - ftg_soccer : GOAL! Central in Brazil Serie D Coruripe 0-2 Central GOAL! Pro Sesto in Italy Serie C: Girone A Pro Sesto 1-0 Giana… -