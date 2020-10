Record di contagi Covid in Lombardia: superata quota 4.000 in un giorno (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Sono oltre 4000, secondo quanto risulta all’Ansa, i nuovi positivi registrati oggi in Lombardia, a fronte di circa 36 mila tamponi eseguiti. Sono numeri Record per la regione che portano il rapporto tamponi/positivi circa all′11%, rispetto al 9,3% di ieri. Dei nuovi positivi circa 300 sono ricoverati in reparti Covid e un decina in più sono i pazienti in terapia intensiva. Il precedente Record di casi positivi era del 21 marzo scorso con 3251 positivi ma un numero di tamponi molto più contenuto. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Sono oltre 4000, secondo quanto risulta all’Ansa, i nuovi positivi registrati oggi in, a fronte di circa 36 mila tamponi eseguiti. Sono numeriper la regione che portano il rapporto tamponi/positivi circa all′11%, rispetto al 9,3% di ieri. Dei nuovi positivi circa 300 sono ricoverati in repartie un decina in più sono i pazienti in terapia intensiva. Il precedentedi casi positivi era del 21 marzo scorso con 3251 positivi ma un numero di tamponi molto più contenuto.

