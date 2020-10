Non solo coprifuoco in Lombardia, firmata una doppia ordinanza in vigore dalla mezzanotte (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Autocertificazione per gli spostamenti: dove, e quando, serve di nuovo 21 ottobre 2020 Entreranno in vigore domani, giovedì 22 ottobre e almeno fino a venerdì 13 novembre, due nuove ordinanze ... Leggi su today (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Autocertificazione per gli spostamenti: dove, e quando, serve di nuovo 21 ottobre 2020 Entreranno indomani, giovedì 22 ottobre e almeno fino a venerdì 13 novembre, due nuove ordinanze ...

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Covid, non solo vaccino. L'Unibo lavora a un integratore alimentare il Resto del Carlino Mater Olbia: "Pronti a ricevere i Covid ma continuano prestazioni altri pazienti"

Il Mater Olbia Hospital affronta la seconda ondata della pandemia facendo tesoro della precedente esperienza, ma non sospende le prestazioni sanitarie - sia ambulatoriali sia di assistenza ospedaliera ...

Monte Bianco, la lite Italia-Francia sul confine. Nota della Farnesina

«Questione da risolvere in sede bilaterale» dice il ministero italiano. Un rebus che si trascina da secoli, rinfocolato da un incidente del 2019 e cavalcato da Giorgia Meloni ...

