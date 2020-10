Napoli | Gattuso sui 13 positivi dell’AZ | «C’è timore e preoccupazione»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Gennaroha parlato dei 13al Covid-19 nell’AZ Alkmaar in vista della partita di Europa League Gennaro, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Europa League contro l’AZ Alkmaar. Il tecnico azzurro si è detto preoccupato per i 13al Covid-19 presenti nel gruppo squadra degli olandesi. SITUAZIONE CORONAVIRUS AZ ALKMAAR – «C’è, penso che in questo momento c’èanche quando si va fuori. Il calcio è una grande azienda e sta perdendo tanto e noi dobbiamo far andare avanti questa azienda. Poi le decisioni le prende chi comanda». Leggi su Calcionews24.com