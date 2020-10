Meghan Markle: un orso nero minaccia la sua villa in California (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Un grosso orso, proveniente da un ranch poco lontano, è stato visto anche nei pressi della nuova residenza Californiana di Harry e Meghan Markle, mentre la coppia era all’interno dell’abitazione. Impegni Sussex sfoglia la gallery I sofisticati impianti di videosorveglianza che proteggono ogni villa di Montecito, nei pressi di Santa Barbara, lo hanno ripreso più volte, intento a rovistare tra i bidoni dei rifiuti alla ricerca di cibo e ad attaccare galline e altri animali. ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Un grosso, proveniente da un ranch poco lontano, è stato visto anche nei pressi della nuova residenzana di Harry e, mentre la coppia era all’interno dell’abitazione. Impegni Sussex sfoglia la gallery I sofisticati impianti di videosorveglianza che proteggono ognidi Montecito, nei pressi di Santa Barbara, lo hanno ripreso più volte, intento a rovistare tra i bidoni dei rifiuti alla ricerca di cibo e ad attaccare galline e altri animali. ...

