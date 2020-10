LIVE Vuelta a España 2020, Pamplona-Lekunberri in DIRETTA: Soler vince. Roglic 2°, rafforza la maglia rossa (Di mercoledì 21 ottobre 2020) dellCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA TAPPA DELLA Vuelta DI SPAGNA LA CLASSIFICA DELLA Vuelta DI SPAGNA VIDEO HIGHLIGHTS TAPPA Vuelta DI SPAGNA TUTTE LE CLASSIFICA DELLA Vuelta DI SPAGNA 17.57 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE della seconda tappa della Vuelta a España 2020. Vi diamo appuntamento a domani con la Lodosa – La Laguna Negra-Vinuesa. Buon proseguimento di serata! 17.56 Applauso per la Movistar che si sta dimostrando come la grande antagonista della Jumbo-Visma. Quest’ultima ha già fatto capire che Roglic è il capitano unico della formazione, visto che anche oggi Tom Dumoulin non è riuscito a reggere il ritmo dei migliori. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 ottobre 2020) dellCLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA TAPPA DELLADI SPAGNA LA CLASSIFICA DELLADI SPAGNA VIDEO HIGHLIGHTS TAPPADI SPAGNA TUTTE LE CLASSIFICA DELLADI SPAGNA 17.57 Termina qui la nostradella seconda tappa dellaa España. Vi diamo appuntamento a domani con la Lodosa – La Laguna Negra-Vinuesa. Buon proseguimento di serata! 17.56 Applauso per la Movistar che si sta dimostrando come la grande antagonista della Jumbo-Visma. Quest’ultima ha già fatto capire cheè il capitano unico della formazione, visto che anche oggi Tom Dumoulin non è riuscito a reggere il ritmo dei migliori. ...

