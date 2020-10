Laxalt | “Milan? Sta facendo una grande stagione Dovremo essere aggressivi”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Diego, ex Milan, in vista della gara contro i rossoneri di domani sera in Europa League ha parlato in conferenza stampa. Queste le parole del difensore del Celtic: “Domani sera sarà una partita difficile. Dobbiamo giocare una partita precisa per ottenere il risultato che vogliamo. Non vediamo l’ora di fare unabattaglia. Dobbiamo avere fiducia nel nostro gioco edaggressivi restando uniti perché questa è una squadra vincente. Il Milan? Stauna, ma ogni partita è diversa e noi cercheremo di vincere. Ogni squadra ha i suoi punti deboli, ma siamo ben preparati. Abbiamo unallenatore e non vediamo l’ora di vedere come andrà a finire domani. Mi preparo per questa partita ...