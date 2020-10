Kylie Minogue sogna Madonna (e Lady Gaga), ma c’è un problema (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ma quale rivalità?! Tra le tante catfight e frecciatine tra colleghe, ci sono anche popstar che si stimano ed è il caso di Kylie Minogue, che in questi giorni ha speso delle belle parole per Madonna. La cantante australiana è in piena promo visto che tra poco uscirà il suo nuovo disco e in un’intervista rilasciata a Metro ha dichiarato che vorrebbe duettare con la regina del pop. “Sarebbe fantastico. La parte difficile è trovare la canzone giusta al momento giusto. Forse ogni momento è il momento giusto … ma la canzone giusta? Lei è un’artista così grande, è nell’immaginario delle persone da sempre. Ricordatevi che io sono una sua grande fan, ero pazza di lei quando avevo 14 anni, ero proprio una bambina che l’adorava”. La canzone ... Leggi su biccy (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ma quale rivalità?! Tra le tante catfight e frecciatine tra colleghe, ci sono anche popstar che si stimano ed è il caso di, che in questi giorni ha speso delle belle parole per. La cantante australiana è in piena promo visto che tra poco uscirà il suo nuovo disco e in un’intervista rilasciata a Metro ha dichiarato che vorrebbe duettare con la regina del pop. “Sarebbe fantastico. La parte difficile è trovare la canzone giusta al momento giusto. Forse ogni momento è il momento giusto … ma la canzone giusta? Lei è un’artista così grande, è nell’immaginario delle persone da sempre. Ricordatevi che io sono una sua grande fan, ero pazza di lei quando avevo 14 anni, ero proprio una bambina che l’adorava”. La canzone ...

Notiziedi_it : Kylie Minogue presenta il nuovo album con un concerto in streaming: come partecipare dall’Italia - DrApocalypse : Kylie Minogue sogna un duetto con Madonna: 'sono sua fan da quando ho 14 anni' - rosestososhis : sera que a tiffany gosta da kylie minogue - zazoomblog : Kylie Minogue presenta il nuovo album con un concerto in streaming: come partecipare dall’Italia - #Kylie #Minogue… - runnerfi : Kylie ???????? Infinite Disco @kylieminogue ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Kylie Minogue Kylie Minogue – Magic, nuovo video Periodico Daily - Notizie Kylie Minogue presenta il nuovo album con un concerto in streaming: come partecipare dall’Italia

Kylie Minogue presenta il nuovo album con un evento in streaming che sarà anche un viaggio nell'immaginazione. L'appuntamento, per tutti ...

Kylie Minogue annuncia "Kylie: Infinite Disco" l'esclusiva performance in streaming il 7 novembre

Il 7 novembre Kylie si esibirà per una speciale performance in streaming e porterà i fan in un viaggio attraverso la sua immaginazione che culminerà in un’altra dimensione.



“Kylie: Infin ...

Kylie Minogue presenta il nuovo album con un evento in streaming che sarà anche un viaggio nell'immaginazione. L'appuntamento, per tutti ...Il 7 novembre Kylie si esibirà per una speciale performance in streaming e porterà i fan in un viaggio attraverso la sua immaginazione che culminerà in un’altra dimensione.“Kylie: Infin ...