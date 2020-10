John Travolta, altro grave lutto a pochi mesi dalla morte della moglie (Di mercoledì 21 ottobre 2020) John Travolta colpito da un altro grave lutto in famiglia. Solo pochi mesi fa il divo di Hollywood ha dovuto dire addio alla moglie. Kelly Preston ha perso la sua battaglia contro il cancro e si è spenta a luglio scorso. Si erano incontrati durante le riprese del film del 1989 “The Experts” e dopo un anno di frequentazione si erano sposati il 5 settembre 1991. All’epoca Kelly era incinta di due mesi del loro primo figlio, Jett, nato nell’aprile del 1992 e morto all’età di 16 anni nel gennaio 2009. E insieme hanno avuto anche Ella, 20 anni, e di Benjamin, 9. La malattia di Kelly Preston non è stata resa pubblica fino a dopo la sua ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 21 ottobre 2020)colpito da unin famiglia. Solofa il divo di Hollywood ha dovuto dire addio alla. Kelly Preston ha perso la sua battaglia contro il cancro e si &e; spenta a luglio scorso. Si erano incontrati durante le riprese del film del 1989 “The Experts” e dopo un anno di frequentazione si erano sposati il 5 settembre 1991. All’epoca Kelly era incinta di duedel loro primo figlio, Jett, nato nell’aprile del 1992 e morto all’et&a; di 16 anni nel gennaio 2009. E insieme hanno avuto anche Ella, 20 anni, e di Benjamin, 9. La malattia di Kelly Preston non &e; stata resa pubblica fino a dopo la sua ...

mauro_crescenzo : John Travolta, altro lutto per l'attore: dopo la moglie, muore a 52 anni anche il nipote Sam Jr - langasifisor : @JustFoza @king_mthethwa John Vula Gate Travolta.. - PAVONEVITTORIA : Un altro lutto per John Travolta a pochi mesi dalla scomparsa della moglie: morto il nipote Sam - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Un altro lutto per John Travolta: dopo il figlio e la moglie Kelly, muore il nipote Sam jr - HuffPostItalia : Un altro lutto per John Travolta: dopo il figlio e la moglie Kelly, muore il nipote Sam jr -