Il Perugia fa visita all'imbattuto Legnago (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tifosi del Perugia-Getty ImagesMercoledì di campionato per il Perugia che questo pomeriggio alle 18.30 sarà impegnato nell'incontro valido per il 6° turno del girone B di Serie C. Ad ospitare il Grifone ci sarà il Legnago, ancora imbattuto dopo le prime 5 giornate. I biancorossi proveranno a dare seguito alla vittoria ottenuta domenica contro la Fermana, per il rilancio definitivo verso l'alta classifica. Il Grifone ha l'occasione per mostrare continuità L'inizio di campionato del Perugia è stato abbastanza travagliato, dal punto di vista del campo. Dopo il pareggio ottenuto nella gara di apertura contro il Fano per 2-2, erano arrivati segnali positivi, soprattutto con la vittoria per 4-1 sul campo dell'Ascoli in Coppa Italia. In seguito, il ...

