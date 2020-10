Identificato il branco del pestaggio di Lanciano Sono rom | uno è 13enne

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tiziana Paolocci I carabinieri hanno trovato gli aggressori dell'ex stazione. Il 18enne resta ancora in coma Aveva chiesto di abbassare la musica. È questa la colpa di Giuseppe Pio D'Astolfo, una colpa così grave da finire in prognosi riservata. A colpire il diciottenne di, che ancora è in coma indotto per un pugno violentissimo alla tempia sinistra, è stato un ragazzo ancora tredicenne. I carabinieri diin queste ore hanno fatto chiarezza sull'aggressione avvenuta nella notte tra sabato e domenica nell'ex stazione ferroviaria Sangritana di, divenuta bivacco di ubriachi e tossicodipendenti, e hanno denunciato cinque ragazzi, tutti cittadini italiani appartenenti alla stessa famiglia rom. Ma è stato il più piccolo del gruppo a sferrare l'unico violentissimo ...