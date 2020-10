I docenti devono avere la possibilità di lavorare in quarantena (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Arriva una nota del ministero dell'Istruzione per dare la possibilità ai professori in quarantena preventiva di lavorare da casa. Covid, prof in quarantena possono lavorare: nota del Ministro su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Arriva una nota del ministero dell'Istruzione per dare la possibilità ai professori inpreventiva dida casa. Covid, prof inpossono: nota del Ministro su Notizie.it.

giudittasborgi : In questo modo: limitiamo l’utilizzo del trasporto pubblico da parte degli studenti, semplifichiamo il lavoro dei d… - albcampo : @FabbioSabatini E allora è così, alcuni insegnano con paura. I ragazzi stanno seduti dalle 8 alle 14 con le finestr… - LixTril : @LaStampa Nel frattempo 66000 docenti devono spostarsi incontrarsi, ritornare il giorno dopo in classe dai propri… - robyfio88 : @RepubblicaTv @repubblica I docenti devono fare i concorsi, da Palermo a Milano, per poi tornare in classe come nulla fosse. - manuelcolombo : RT @Elisa03154064: #allespertochiedo prof. Pregliasco, cosa pensa della volontà della ministra Azzolina di voler fare svolgere il concorso… -