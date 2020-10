Egitto, Patrick George Zaki resta in carcere: il ricorso è stato respinto (Di mercoledì 21 ottobre 2020) E’ stato respinto un ricorso presentato contro il più recente prolungamento della custodia cautelare in carcere di Patrick George Zaki , lo studente egiziano dell’università di Bologna in prigione... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 21 ottobre 2020) E’unpresentato contro il più recente prolungamento della custodia cautelare indi, lo studente egiziano dell’università di Bologna in prigione...

Dopo il congresso americano, oggi sono 222 deputati del parlamento europeo a scrivere ad Al-Sisi: "Liberi i detenuti politici"

