Covid-19: boom di casi sospetti a Salerno, code di ambulanze al Ruggi (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Covid-19: i contagi superano quota 200 in provincia, due bimbi positivi a Salerno e 2 casi a Baronissi 21 ottobre 2020 Un'immagine da brivido quella che, da questa mattina, sta caratterizzando il ... Leggi su salernotoday (Di mercoledì 21 ottobre 2020)-19: i contagi superano quota 200 in provincia, due bimbi positivi ae 2a Baronissi 21 ottobre 2020 Un'immagine da brivido quella che, da questa mattina, sta caratterizzando il ...

TgLa7 : #Covid: boom casi in #Veneto, +1.422 in un giorno. Anche 14 vittime in più - Agenzia_Ansa : L'era #Covid spegne il #sorriso, boom di problemi dentali #Dentisti SIdP, aumentano i casi di frattura, bruxismo, p… - Agenzia_Ansa : L'era #Covid spegne il sorriso, boom di problemi dentali #ANSA - ottopagine : Covid: è boom di casi nel Salernitano, Pagani sfonda quota 100 - infoitinterno : Covid. Nuovo boom di contagi in Campania: 1760 in un giorno -