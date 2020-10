Coronavirus, Conte: 'Limitare gli spostamenti non necessari' (Di mercoledì 21 ottobre 2020) 'Bisogna sforzarci tutti di fermare il contagio da Coronavirus, Limitare gli spostamenti non necessari: se faremo questi sacrifici eviteremo interventi più gravosi'. Lo ha detto il premier Giuseppe ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 21 ottobre 2020) 'Bisogna sforzarci tutti di fermare il contagio daglinon: se faremo questi sacrifici eviteremo interventi più gravosi'. Lo ha detto il premier Giuseppe ...

fattoquotidiano : Coronavirus, Salvini: “Conte telefona ai Ferragnez? Con me solo 40 secondi al telefono negli ultimi mesi” - Agenzia_Ansa : #Coronavirus @Fedez : 'Conte ci ha chiesto aiuto per invitare all'uso della mascherina' #ANSA - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Conte: 'Limitare gli spostamenti non necessari' #CORONAVIRUS - infoitinterno : Coronavirus, il premier Giuseppe Conte in Senato per riferire sull’ultimo dpcm: la discussione in Aula - Eugenio97289950 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Conte: 'Limitare gli spostamenti non necessari' #CORONAVIRUS -